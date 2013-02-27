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Recalls in February 2013

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    Ryobi cordless tool battery pack recalled

    The battery pack can overheat and burst while on a charger

    One World Technologies of Anderson, SC, is recalling more than 56,000 Ryobi lithium 18 V 4Ah battery packs.

    The battery pack can overheat and burst while on a charger, posing fire and burn hazards to consumers. The company has received four reports of battery packs overheating, resulting in minor property damage. No injuries have been reported.

    This recall involves Ryobi brand, lithium 18 V 4Ah battery packs, with model P108 and part number 130429028. The battery pack is green, silver and black. "Ryobi" and "Lithium+18V" are printed in white lettering on both sides of the battery pack. The model and part number can be found on the data plate located on the bottom of the battery pack.

    The battery packs, manufactured in China, were sold at Home Depot stores nationwide and in Canada, online and at other retailers from September 2012 to December 2012 for about $99.

    Consumers should immediately remove the battery from the charger, stop using the recalled battery pack and contact One World Technologies for instructions on the free shipping and repair of the recalled product.

    Consumers may contact One World Technologies, at (800) 597-9624 from 8 a.m. to 5 p.m. ET Monday through Friday, ET.

    One World Technologies of Anderson, SC, is recalling more than 56,000 Ryobi lithium 18 V 4Ah battery packs. The battery pack can overheat and burst while ...

    Heartland Brands recalls two varieties of granola cereals

    There may be fragments of flexible metal mesh in a grain blend

    Heartland Brands is recalling two varieties of its granola cereals in the United States, Bahamas, Bermuda, Costa Rica, El Salvador, Israel and Trinidad.

    There is a possibility of fragments of flexible metal mesh in a grain blend. The problem was discovered and reported by the grain blend supplier, Dakota Specialty Milling. There have been no reports of consumer complaints or injuries.

    The two Heartland cereal varieties are:

    • Heartland Harvest Spice Granola Cereal -- 14 oz.; UPC 024300 090394; Best If Used By dates from 20130326 (March 26, 2013) through 20130910 (Sept. 10, 2013).
    • Heartland Fruit & Nut Harvest Granola Cereal -- 14 oz.; UPC 024300 090387; Best If Used By dates from 20130325 (March 25, 2013) through 20130910 (Sept. 10, 2013).

    No other Heartland brand products are involved in this recall.

    Consumers who have purchased the recalled products are urged to discard the cereal but retain the Best If Used By code and contact Heartland's Consumer Affairs Department toll-free at 888-881-6769, Monday-Thursday, 8 a.m.-6 p.m. ET and Friday, 8 a.m.-4 p.m. ET, for a full refund of the purchase price.

    Heartland Brands is recalling two varieties of its granola cereals in the United States, Bahamas, Bermuda, Costa Rica, El Salvador, Israel and Trinidad. T...

    Kasel Associated Industries recalls broad range of pet products

    The products may be contaminated with Salmonella

    Kasel Associated Industries is recalling all products manufactured at its Denver, Colorado, facility from April 20, 2012, thru September 19, 2012.

    The products may be contaminated with Salmonella, which can sicken animals that eat them. Humans may also be at risk, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the pet products or any surfaces exposed to these products.

    The recalled dog treat products were distributed nationwide through various retailers from April 20th to September 19th.

    Kasel Industries is recalling Boots & Barkley, BIXBI, Nature’s Deli, Colorado Naturals, Petco, and Best Bully Stick items. Lot numbers as shown in 1 Year Best By Date Table and 2 Year Best By Date Table, which are attached.

    The company has not received any reports of illnesses to date in connection with these products.

    No other products made by Kasel Industries are included in the recall.

    Consumers who have purchased any listed products are urged to return them to the place of purchase for a full refund.

    Anyone with questions may contact Kasel Associated Industries at (800) 218-4417 Monday thru Friday from 7am to 5pm MDT.

    2 Year Best By Date
    UPCLot/Best By Date
    085239043165Boots&Barkley American Beef Bully Stick 12"20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
    085239403495Boots&Barkley American Smoked Beef Femur Bone 3"20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
    085239043103Boots&Barkley American Flossie 6-8"20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
    085239403440Boots&Barkley American Pig Ear Strips 8oz20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
    085239043202Boots&Barkley American Chicken Stuffed Beef Femur Bone 6"20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
    085239043110Boots&Barkley American Braided Bully Stick 5"20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
    085239043325Boots&Barkley American Chicken Jerky 16oz20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
    085239043400Boots&Barkley American Chicken Jerky 8oz20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
    490830400086Boots&Barkley American Variety Pack 32oz20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
    647263899196Boots&Barkley American Beef Ribs 2ct20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
    647263899172Boots&Barkley American  Beef Knuckle20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
    647263899158Boots&Barkley American Pig Ears 12ct20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
    647263899189Boots&Barkley American Beef Bully Sticks 6ct20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
    647263899165Boots&Barkley American Pork Femur20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
    681131857246Roasted Pig Ear Dog Treats 28oz04202014 DEN-10032014 DEN
    80044309290325 PK Natural Pig Ears04202014 DEN-10032014 DEN
    80044309291012 PK Natural Pig Ears04202014 DEN-10032014 DEN
    80044309292712 PK Smoked Pig Ears04202014 DEN-10032014 DEN
    8004430929347 PK Natural Pig Ears04202014 DEN-10032014 DEN
    8004430929417 PK Smoked Pig Ears04202014 DEN-10032014 DEN
    64726380029116oz Chicken Chips04202014 DEN-10032014 DEN
    64726390015116oz Salmon Jerky04202014 DEN-10032014 DEN
    6472638001784oz Chicken Jerky04202014 DEN-10032014 DEN
    6472635101764oz Lamb Jerky04202014 DEN-10032014 DEN
    6472639001754 oz Salmon Jerky04202014 DEN-10032014 DEN
    6472638011754oz Beef Jerky04202014 DEN-10032014 DEN
    64726380029116oz Chicken Jerky04202014 DEN-10032014 DEN
    64726370015716oz Pork Jerky04202014 DEN-10032014 DEN
    091037018021BIXBI Skin & Coat Beef Liver Jerky 5oz04202014 DEN-10032014 DEN
    091037018045BIXBI Skin & Coat Lamb Jerky 5oz04202014 DEN-10032014 DEN
    091037018007BIXBI Skin & Coat Chicken Breast Jerky Treats 5oz04202014 DEN-10032014 DEN
    091037018069BIXBI Skin & Coat Pork Jerky 5oz04202014 DEN-10032014 DEN
    091037018144BIXBI Hip And Joint Pork Jerky 5oz04202014 DEN-10032014 DEN
    091037018120BIXBI Hip And Joint Lamb Jerky 5oz04202014 DEN-10032014 DEN
    091037018083BIXBI Hip And Joint Chicken Breast Jerky 5oz04202014 DEN-10032014 DEN
    091037018106BIXBI Hip And Joint Beef Liver Jerky 5oz04202014 DEN-10032014 DEN
    BulkTDBBS, Inc Buffalo Hearts Sliced 3 lbs04202014 DEN-10032014 DEN
    BulkTDBBS, Inc Knee Caps 25 Ct04202014 DEN-10032014 DEN
    UnknownTDBBS, Inc Pork Jerky Strips 16oz04202014 DEN-10032014 DEN
    UnknownTDBBS, Inc Chicken Jerky 16oz04202014 DEN-10032014 DEN
    UnknownTDBBS, Inc Turkey Cubes 4.5oz04202014 DEN-10032014 DEN
    BulkTDBBS, Inc Pig Snouts 25ct04202014 DEN-10032014 DEN
    BulkTDBBS, Inc Beef Lobster Tails 1ct04202014 DEN-10032014 DEN
    UnknownTDBBS, Inc Turkey Jerky Sticks 6ct04202014 DEN-10032014 DEN
    UnknownTDBBS, Inc Hearts of Lamb 4oz04202014 DEN-10032014 DEN
    UnknownTDBBS, Inc Lamb Jerky 4oz04202014 DEN-10032014 DEN

    1 Year Best By Date
    UPCLot/Best By Date
    647263800215Nature's Deli Chicken Jerky 3lbs04202013 DEN-10032013 DEN
    647263800208Nature's Deli Chicken Jerky 2.5lbs04202013 DEN-10032013 DEN

    Kasel Associated Industries is recalling all products manufactured at its Denver, Colorado, facility from April 20, 2012 Thru September 19, 2012. The prod...

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      Dodge Vipers recalled

      Airbag and seat belt problems could increase the risk of personal injury

      Chrysler is recalling model year 2003 and 2004 Dodge Viper vehicles manufactured from November 1, 2001, through June 30, 2004.

      A component in the air bag control module may fail causing the front airbags and/or seatbelt pretensioners to deploy inadvertently while the vehicle is being operated. Inadvertent deployment of the airbags and/or seat belt pretensioners could increase the risk of personal injury and the possibility of a crash.

      Chrysler will notify owners, and dealers will repair the vehicles free of charge. An interim notification is expected to be sent in February 2013. The remedy is expected to be available later in the year.

      Owners may contact Chrysler at 1-800-247-9753.

      Chrysler is recalling model year 2003 and 2004 Dodge Viper vehicles manufactured from November 1, 2001, through June 30, 2004. A component in the air bag...

      Yamaha recalls Zuma 125 scooters

      Possible problems with internal fuel pump components increase the risk of a crash

      Yamaha is recalling certain model year 2009 YW125 (Zuma 125) scooters manufactured between July 2008 and April 2009 due to possible improper clearances in the internal fuel pump components. These improper clearances may cause an inadequate supply of fuel.

      The limited fuel supply could cause engine stalling, increasing the risk of a crash.

      Yamaha will notify owners, and dealers will replace the fuel pump with a newly designed fuel pump. The recall is expected to begin February 19.

      Owners may contact Yamaha at 1-800-962-7926.

      Yamaha is recalling certain model year 2009 YW125 (Zuma 125) scooters manufactured between July 2008 and April 2009 due to possible improper clearances in...

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