Recalls in February 2013

|2 Year Best By Date
|UPC
|Lot/Best By Date
|085239043165
|Boots&Barkley American Beef Bully Stick 12"
|20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
|085239403495
|Boots&Barkley American Smoked Beef Femur Bone 3"
|20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
|085239043103
|Boots&Barkley American Flossie 6-8"
|20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
|085239403440
|Boots&Barkley American Pig Ear Strips 8oz
|20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
|085239043202
|Boots&Barkley American Chicken Stuffed Beef Femur Bone 6"
|20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
|085239043110
|Boots&Barkley American Braided Bully Stick 5"
|20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
|085239043325
|Boots&Barkley American Chicken Jerky 16oz
|20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
|085239043400
|Boots&Barkley American Chicken Jerky 8oz
|20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
|490830400086
|Boots&Barkley American Variety Pack 32oz
|20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
|647263899196
|Boots&Barkley American Beef Ribs 2ct
|20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
|647263899172
|Boots&Barkley American Beef Knuckle
|20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
|647263899158
|Boots&Barkley American Pig Ears 12ct
|20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
|647263899189
|Boots&Barkley American Beef Bully Sticks 6ct
|20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
|647263899165
|Boots&Barkley American Pork Femur
|20APR2014 DEN-03OCT2014 DEN
|681131857246
|Roasted Pig Ear Dog Treats 28oz
|04202014 DEN-10032014 DEN
|800443092903
|25 PK Natural Pig Ears
|04202014 DEN-10032014 DEN
|800443092910
|12 PK Natural Pig Ears
|04202014 DEN-10032014 DEN
|800443092927
|12 PK Smoked Pig Ears
|04202014 DEN-10032014 DEN
|800443092934
|7 PK Natural Pig Ears
|04202014 DEN-10032014 DEN
|800443092941
|7 PK Smoked Pig Ears
|04202014 DEN-10032014 DEN
|647263800291
|16oz Chicken Chips
|04202014 DEN-10032014 DEN
|647263900151
|16oz Salmon Jerky
|04202014 DEN-10032014 DEN
|647263800178
|4oz Chicken Jerky
|04202014 DEN-10032014 DEN
|647263510176
|4oz Lamb Jerky
|04202014 DEN-10032014 DEN
|647263900175
|4 oz Salmon Jerky
|04202014 DEN-10032014 DEN
|647263801175
|4oz Beef Jerky
|04202014 DEN-10032014 DEN
|647263800291
|16oz Chicken Jerky
|04202014 DEN-10032014 DEN
|647263700157
|16oz Pork Jerky
|04202014 DEN-10032014 DEN
|091037018021
|BIXBI Skin & Coat Beef Liver Jerky 5oz
|04202014 DEN-10032014 DEN
|091037018045
|BIXBI Skin & Coat Lamb Jerky 5oz
|04202014 DEN-10032014 DEN
|091037018007
|BIXBI Skin & Coat Chicken Breast Jerky Treats 5oz
|04202014 DEN-10032014 DEN
|091037018069
|BIXBI Skin & Coat Pork Jerky 5oz
|04202014 DEN-10032014 DEN
|091037018144
|BIXBI Hip And Joint Pork Jerky 5oz
|04202014 DEN-10032014 DEN
|091037018120
|BIXBI Hip And Joint Lamb Jerky 5oz
|04202014 DEN-10032014 DEN
|091037018083
|BIXBI Hip And Joint Chicken Breast Jerky 5oz
|04202014 DEN-10032014 DEN
|091037018106
|BIXBI Hip And Joint Beef Liver Jerky 5oz
|04202014 DEN-10032014 DEN
|Bulk
|TDBBS, Inc Buffalo Hearts Sliced 3 lbs
|04202014 DEN-10032014 DEN
|Bulk
|TDBBS, Inc Knee Caps 25 Ct
|04202014 DEN-10032014 DEN
|Unknown
|TDBBS, Inc Pork Jerky Strips 16oz
|04202014 DEN-10032014 DEN
|Unknown
|TDBBS, Inc Chicken Jerky 16oz
|04202014 DEN-10032014 DEN
|Unknown
|TDBBS, Inc Turkey Cubes 4.5oz
|04202014 DEN-10032014 DEN
|Bulk
|TDBBS, Inc Pig Snouts 25ct
|04202014 DEN-10032014 DEN
|Bulk
|TDBBS, Inc Beef Lobster Tails 1ct
|04202014 DEN-10032014 DEN
|Unknown
|TDBBS, Inc Turkey Jerky Sticks 6ct
|04202014 DEN-10032014 DEN
|Unknown
|TDBBS, Inc Hearts of Lamb 4oz
|04202014 DEN-10032014 DEN
|Unknown
|TDBBS, Inc Lamb Jerky 4oz
|04202014 DEN-10032014 DEN