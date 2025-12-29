For Businesses
Write a Review
  2. News
  3. Automotive Recalls and Safety Alerts

Auto Safety Recall Derby, Dec. 29, 2025

Image (c) ConsumerAffairs. Stay informed on the latest vehicle recalls from NHTSA, including critical safety issues affecting cars, trucks, and motorcycles.

Old favorites Ford, Toyota, Suzuki lead the way this week

Add ConsumerAffairs on Google

Each week, we track the latest vehicle safety recalls announced by the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Below are the newest recalls affecting passenger vehicles, trucks, SUVs, motorcycles, and EVs. Use the linked Recall ID Numbers to view full NHTSA documentation.

NHTSA Recall ID 25V867

Manufacturer: Mack Trucks, Inc.
Subject: Rear brakes may overheat

MakeModelModel Years
MACKGRANITE (GU)2009–2015

NHTSA Recall ID 25V869

Manufacturer: Toyota Motor Engineering & Manufacturing
Subject: Inverter may lose connection and cause a loss of drive power

MakeModelModel Years
TOYOTACAMRY HYBRID2025–2026
TOYOTACOROLLA CROSS HYBRID2026

NHTSA Recall ID 25V872

Manufacturer: Toyota Motor Engineering & Manufacturing
Subject: Incorrectly installed third-row seat belt anchor

MakeModelModel Years
TOYOTAHIGHLANDER2024–2025
TOYOTAHIGHLANDER HYBRID2024–2025

NHTSA Recall ID 25V873

Manufacturer: Suzuki Motor USA, LLC
Subject: Incorrectly tightened reservoir tank cap fixing screws / FMVSS 122

MakeModelModel Years
SUZUKIDR-Z400S2025–2026
SUZUKIDR-Z400SM2025

NHTSA Recall ID 25V881

Manufacturer: Ford Motor Company
Subject: Software error may cause loss of drive power

MakeModelModel Years
FORDESCAPE HYBRID2020
FORDMAVERICK HYBRID2022–2024

NHTSA Recall ID 25V884

Manufacturer: Ford Motor Company
Subject: Instrument panel cover may detach

MakeModelModel Years
FORDMAVERICK2025–2026

NHTSA Recall ID 25V885

Manufacturer: Ford Motor Company
Subject: Headlights may fail / FMVSS 108

MakeModelModel Years
FORDMUSTANG MACH-E2025–2026

NHTSA Recall ID 25V887

Manufacturer: Ford Motor Company
Subject: Rearview camera display may not operate

MakeModelModel Years
FORDTRANSIT2022

NHTSA Recall ID 25V888

Manufacturer: Ford Motor Company
Subject: Rearview camera may fail to turn off / FMVSS 111

MakeModelModel Years
FORDBRONCO2021–2022

NHTSA Recall ID 25V893

Manufacturer: Hyundai Motor America
Subject: Tow hitch wiring harness may short circuit

MakeModelModel Years
HYUNDAITUCSON2022–2024

NHTSA Recall ID 25V894

Manufacturer: Mercedes-Benz USA, LLC
Subject: High-voltage battery may catch fire

MakeModelModel Years
MERCEDES-BENZEQB 2502023
MERCEDES-BENZEQB 300 4MATIC2022–2023
MERCEDES-BENZEQB 350 4MATIC2022–2023

NHTSA Recall ID 25V895

Manufacturer: Coach and Equipment Mfg. Corp.
Subject: Alternator may contact the fuel line

MakeModelModel Years
COACH AND EQUIPMENTPHOENIX2024–2025

To find out if your specific vehicle is part of any open recall, enter your license plate or vehicle identification number into our Recall Look-up Tool. If your vehicle has an unrepaired recall, contact your local dealership to schedule a FREE repair.

Stay informed

Sign up for The Daily Consumer

Get the latest on recalls, scams, lawsuits, and more

    By entering your email, you agree to sign up for consumer news, tips and giveaways from ConsumerAffairs. Unsubscribe at any time.

    Thanks for subscribing.

    You have successfully subscribed to our newsletter! Enjoy reading our tips and recommendations.

    Was this article helpful?

    Share your experience about ConsumerAffairs

    Yes

    Was this article helpful?

    Share your experience about ConsumerAffairs

    Yes