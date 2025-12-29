Auto Safety Recall Derby, Dec. 29, 2025

Each week, we track the latest vehicle safety recalls announced by the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Below are the newest recalls affecting passenger vehicles, trucks, SUVs, motorcycles, and EVs. Use the linked Recall ID Numbers to view full NHTSA documentation.
NHTSA Recall ID 25V867
Manufacturer: Mack Trucks, Inc.
Subject: Rear brakes may overheat
|Make
|Model
|Model Years
|MACK
|GRANITE (GU)
|2009–2015
NHTSA Recall ID 25V869
Manufacturer: Toyota Motor Engineering & Manufacturing
Subject: Inverter may lose connection and cause a loss of drive power
|Make
|Model
|Model Years
|TOYOTA
|CAMRY HYBRID
|2025–2026
|TOYOTA
|COROLLA CROSS HYBRID
|2026
NHTSA Recall ID 25V872
Manufacturer: Toyota Motor Engineering & Manufacturing
Subject: Incorrectly installed third-row seat belt anchor
|Make
|Model
|Model Years
|TOYOTA
|HIGHLANDER
|2024–2025
|TOYOTA
|HIGHLANDER HYBRID
|2024–2025
NHTSA Recall ID 25V873
Manufacturer: Suzuki Motor USA, LLC
Subject: Incorrectly tightened reservoir tank cap fixing screws / FMVSS 122
|Make
|Model
|Model Years
|SUZUKI
|DR-Z400S
|2025–2026
|SUZUKI
|DR-Z400SM
|2025
NHTSA Recall ID 25V881
Manufacturer: Ford Motor Company
Subject: Software error may cause loss of drive power
|Make
|Model
|Model Years
|FORD
|ESCAPE HYBRID
|2020
|FORD
|MAVERICK HYBRID
|2022–2024
NHTSA Recall ID 25V884
Manufacturer: Ford Motor Company
Subject: Instrument panel cover may detach
|Make
|Model
|Model Years
|FORD
|MAVERICK
|2025–2026
NHTSA Recall ID 25V885
Manufacturer: Ford Motor Company
Subject: Headlights may fail / FMVSS 108
|Make
|Model
|Model Years
|FORD
|MUSTANG MACH-E
|2025–2026
NHTSA Recall ID 25V887
Manufacturer: Ford Motor Company
Subject: Rearview camera display may not operate
|Make
|Model
|Model Years
|FORD
|TRANSIT
|2022
NHTSA Recall ID 25V888
Manufacturer: Ford Motor Company
Subject: Rearview camera may fail to turn off / FMVSS 111
|Make
|Model
|Model Years
|FORD
|BRONCO
|2021–2022
NHTSA Recall ID 25V893
Manufacturer: Hyundai Motor America
Subject: Tow hitch wiring harness may short circuit
|Make
|Model
|Model Years
|HYUNDAI
|TUCSON
|2022–2024
NHTSA Recall ID 25V894
Manufacturer: Mercedes-Benz USA, LLC
Subject: High-voltage battery may catch fire
|Make
|Model
|Model Years
|MERCEDES-BENZ
|EQB 250
|2023
|MERCEDES-BENZ
|EQB 300 4MATIC
|2022–2023
|MERCEDES-BENZ
|EQB 350 4MATIC
|2022–2023
NHTSA Recall ID 25V895
Manufacturer: Coach and Equipment Mfg. Corp.
Subject: Alternator may contact the fuel line
|Make
|Model
|Model Years
|COACH AND EQUIPMENT
|PHOENIX
|2024–2025
To find out if your specific vehicle is part of any open recall, enter your license plate or vehicle identification number into our Recall Look-up Tool. If your vehicle has an unrepaired recall, contact your local dealership to schedule a FREE repair.