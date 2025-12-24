For Businesses
Latest food recalls, 12/24/2025

Image (c) ConsumerAffairs. Stay informed on the latest food recalls and safety alerts, including salmonella outbreaks and contamination risks.

Shrimp, oysters, kielbasa among today's active recalls

Here are today’s top U.S. food recall/outbreak alerts. Some have been published earlier and are still in effect. 

Frozen Raw Shrimp (Market 32 & Waterfront Bistro) — Possible Radioactive (Cesium‑137) Contamination

  • Product: ~83,800 bags of frozen raw shrimp sold under Market 32 and Waterfront Bistro brands.

  • Hazard: Potential cesium‑137 radioactive contamination that may raise long‑term cancer risk.

  • Affected States/Retailers: Sold across ~17 states including NY, CT, IL, CO, NV at retailers like Price Chopper, Jewel‑Osco, Safeway, Albertsons.

  • Illnesses/Injuries: No illnesses linked to the recall; avoid consumption.

  • Full notice: FDA recall listing — https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts (U.S. Food and Drug Administration)

Salmonella Outbreak Linked to Raw Oysters — ≥ 64 Sick Across ~21–22 States

  • Product: Raw oysters suspected in a multistate Salmonella outbreak (raw seafood consumption).

  • Hazard: Salmonella bacteria causing gastrointestinal illness.

  • Affected States/Retailers: At least 64 cases reported in ~21–22 states including NY, PA, CA, TX, FL; source tracing ongoing.

  • Illnesses/Injuries: ≥ 64 illnesses with ~20 hospitalizations reported; outbreak under CDC investigation.

  • Full notice: CDC outbreak overview — https://www.cdc.gov/foodborne-outbreaks/outbreaks/index.html (CDC)

Olympia Provisions Uncured Holiday Kielbasa — Metal Foreign Material

  • Product: Olympia Provisions Uncured Holiday Kielbasa ready‑to‑eat sausage (~1,930 lbs).

  • Hazard: Foreign metal fragments contamination.

  • Affected States/Retailers: Distributed in CA, OR, WA and online nationwide.

  • Illnesses/Injuries: No confirmed injuries reported; product should not be consumed.

  • Full notice: USDA FSIS recall & alerts — https://www.fsis.usda.gov/food-safety/alerts (FSIS)

Celebration Herbals Senna Leaf Herbal Tea — Salmonella Contamination

  • Product: Celebration Herbals Senna Leaf Herbal Tea (24‑bag packages; UPC 628240201829, Lot 251004, Best‑By 10/29/2028).

  • Hazard: Potential Salmonella contamination.

  • Affected States/Retailers: Distributed in FL, IN, MA, MI, MS, NY, WI & Puerto Rico.

  • Illnesses/Injuries: No illnesses reported to date, but Salmonella can cause fever, diarrhea, cramps.

  • Full notice: FDA recalls database — https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts (thehealthy.com)

Cheddar Cheese (Charlevoix) — Possible Listeria Contamination

  • Product: Lot of cheddar cheese from Charlevoix Cheese Company (Boss Dairy Farms).

  • Hazard: Potential Listeria monocytogenes contamination.

  • Affected States/Retailers: Sold in Michigan retail outlets.

  • Illnesses/Injuries: No illnesses reported; Listeria infection risk is serious for vulnerable groups.

  • Full notice: FDA recall listing — https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts (Health)

Monitoring sources:
• FDA Recalls — https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts (U.S. Food and Drug Administration)
• USDA FSIS Recalls & Alerts — https://www.fsis.usda.gov/food-safety/alerts (FSIS)
• CDC Outbreaks — https://www.cdc.gov/foodborne-outbreaks/outbreaks/index.html (CDC)

