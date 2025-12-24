Latest food recalls, 12/24/2025

Here are today’s top U.S. food recall/outbreak alerts. Some have been published earlier and are still in effect.
Frozen Raw Shrimp (Market 32 & Waterfront Bistro) — Possible Radioactive (Cesium‑137) Contamination
Product: ~83,800 bags of frozen raw shrimp sold under Market 32 and Waterfront Bistro brands.
Hazard: Potential cesium‑137 radioactive contamination that may raise long‑term cancer risk.
Affected States/Retailers: Sold across ~17 states including NY, CT, IL, CO, NV at retailers like Price Chopper, Jewel‑Osco, Safeway, Albertsons.
Illnesses/Injuries: No illnesses linked to the recall; avoid consumption.
Full notice: FDA recall listing — https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts (U.S. Food and Drug Administration)
Salmonella Outbreak Linked to Raw Oysters — ≥ 64 Sick Across ~21–22 States
Product: Raw oysters suspected in a multistate Salmonella outbreak (raw seafood consumption).
Hazard: Salmonella bacteria causing gastrointestinal illness.
Affected States/Retailers: At least 64 cases reported in ~21–22 states including NY, PA, CA, TX, FL; source tracing ongoing.
Illnesses/Injuries: ≥ 64 illnesses with ~20 hospitalizations reported; outbreak under CDC investigation.
Full notice: CDC outbreak overview — https://www.cdc.gov/foodborne-outbreaks/outbreaks/index.html (CDC)
Olympia Provisions Uncured Holiday Kielbasa — Metal Foreign Material
Product: Olympia Provisions Uncured Holiday Kielbasa ready‑to‑eat sausage (~1,930 lbs).
Hazard: Foreign metal fragments contamination.
Affected States/Retailers: Distributed in CA, OR, WA and online nationwide.
Illnesses/Injuries: No confirmed injuries reported; product should not be consumed.
Full notice: USDA FSIS recall & alerts — https://www.fsis.usda.gov/food-safety/alerts (FSIS)
Celebration Herbals Senna Leaf Herbal Tea — Salmonella Contamination
Product: Celebration Herbals Senna Leaf Herbal Tea (24‑bag packages; UPC 628240201829, Lot 251004, Best‑By 10/29/2028).
Hazard: Potential Salmonella contamination.
Affected States/Retailers: Distributed in FL, IN, MA, MI, MS, NY, WI & Puerto Rico.
Illnesses/Injuries: No illnesses reported to date, but Salmonella can cause fever, diarrhea, cramps.
Full notice: FDA recalls database — https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts (thehealthy.com)
Cheddar Cheese (Charlevoix) — Possible Listeria Contamination
Product: Lot of cheddar cheese from Charlevoix Cheese Company (Boss Dairy Farms).
Hazard: Potential Listeria monocytogenes contamination.
Affected States/Retailers: Sold in Michigan retail outlets.
Illnesses/Injuries: No illnesses reported; Listeria infection risk is serious for vulnerable groups.
Full notice: FDA recall listing — https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts (Health)
Monitoring sources:
• FDA Recalls — https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts (U.S. Food and Drug Administration)
• USDA FSIS Recalls & Alerts — https://www.fsis.usda.gov/food-safety/alerts (FSIS)
• CDC Outbreaks — https://www.cdc.gov/foodborne-outbreaks/outbreaks/index.html (CDC)