Auto Safety Recall Derby - Week of March 30

Here are the latest vehicle and equipment recalls announced by the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).
Reminder: Recall repairs are free. Contact your dealer as soon as possible if your vehicle is affected.
Aston Martin The Americas — NHTSA Recall ID 26V187000
|Make
|Model
|Model Years
|ASTON MARTIN
|DBX
|2025–2026
|ASTON MARTIN
|DBX S
|2026
Bentley Motors, Inc. — NHTSA Recall ID 26V181000
|BENTLEY
|BENTAYGA
|2025
Toyota Motor Engineering & Manufacturing — NHTSA Recall ID 26V179000
|LEXUS
|GX
|2024–2025
|LEXUS
|TX
|2025–2026
|LEXUS
|NX HYBRID
|2025
|LEXUS
|TX HYBRID
|2025
|TOYOTA
|GRAND HIGHLANDER
|2025
|TOYOTA
|GRAND HIGHLANDER HYBRID
|2025–2026
|TOYOTA
|LAND CRUISER HYBRID
|2024–2025
|TOYOTA
|RAV4 HYBRID
|2024–2025
|TOYOTA
|SEQUOIA HYBRID
|2025
|TOYOTA
|TACOMA
|2024–2025
|TOYOTA
|TACOMA HYBRID
|2024–2025
|TOYOTA
|TUNDRA
|2024–2025
|TOYOTA
|CROWN SIGNIA
|2025
|TOYOTA
|TUNDRA HYBRID
|2024–2026
Winnebago Industries, Inc. — NHTSA Recall ID 26V177000
|WINNEBAGO
|SUNSTAR
|2022
|WINNEBAGO
|ADVENTURER
|2019–2022
|WINNEBAGO
|BRAVE
|2017
|ITASCA
|SUNOVA
|2019
Check your vehicle for recalls
To find out whether your specific vehicle is included in a recall, you can check by VIN or license plate on NHTSA's recall lookup page: NHTSA.gov/recalls.
If your vehicle has an unrepaired recall, contact your local dealership to schedule a repair — recall remedies are provided at no cost.