Auto Safety Recall Derby - Week of March 30

Stay updated on the latest recalls from NHTSA, including issues with Aston Martin, Bentley, and Toyota vehicles.

Some luxury vehicles make their way into this week's recall roundup

Here are the latest vehicle and equipment recalls announced by the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Reminder: Recall repairs are free. Contact your dealer as soon as possible if your vehicle is affected.

Aston Martin The Americas — NHTSA Recall ID 26V187000

Issue: TPMS May Not Illuminate for Low Pressure/FMVSS 138

ASTON MARTINDBX2025–2026
ASTON MARTINDBX S2026

Bentley Motors, Inc. — NHTSA Recall ID 26V181000

Issue: Incorrect Information on Tire Placard/FMVSS 110

BENTLEYBENTAYGA2025

Toyota Motor Engineering & Manufacturing — NHTSA Recall ID 26V179000

Issue: Incorrect Load Carrying Capacity on Label/FMVSS 110

LEXUSGX2024–2025
LEXUSTX2025–2026
LEXUSNX HYBRID2025
LEXUSTX HYBRID2025
TOYOTAGRAND HIGHLANDER2025
TOYOTAGRAND HIGHLANDER HYBRID2025–2026
TOYOTALAND CRUISER HYBRID2024–2025
TOYOTARAV4 HYBRID2024–2025
TOYOTASEQUOIA HYBRID2025
TOYOTATACOMA2024–2025
TOYOTATACOMA HYBRID2024–2025
TOYOTATUNDRA2024–2025
TOYOTACROWN SIGNIA2025
TOYOTATUNDRA HYBRID2024–2026

Winnebago Industries, Inc. — NHTSA Recall ID 26V177000

Issue: Inadequate Turn Signal Luminosity/FMVSS 108

WINNEBAGOSUNSTAR2022
WINNEBAGOADVENTURER2019–2022
WINNEBAGOBRAVE2017
ITASCASUNOVA2019

Check your vehicle for recalls

To find out whether your specific vehicle is included in a recall, you can check by VIN or license plate on NHTSA's recall lookup page: NHTSA.gov/recalls.

If your vehicle has an unrepaired recall, contact your local dealership to schedule a repair — recall remedies are provided at no cost.

Stay informed

