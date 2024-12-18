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Prinx Chengshan recalls 540,000 Fortune Tormenta, Prinx Hicountry snow tires

Prinx Chengshan recalls 540,000 Fortune Tormenta, Prinx Hicountry snow tires because they don't meet federal traction safety standards. Image via NHTSA

The tires don't have enough traction to meet federal standards

Prinx Chengshan Tire North America, Inc. (PCTNA) is recalling certain Fortune Tormenta and Prinx Hicountry sold as replacements tires. Please refer to the 573 Safety Report for specific sizes.

The tires are labeled as snow tires, but do not have sufficient traction to perform in all snow weather conditions. As such, these tires fail to comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard number 139, "New Pneumatic Radial Tires for Light Vehicles."

What to do

The remedy is currently under development. Owner notification letters are expected to be mailed February 1, 2025. Owners may contact PCTNA customer service at 1-310-205-8355 x 109.

Tires

BRANDTIRE LINE/SIZEPRODUCTION DATES
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/LT265/75R16
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/LT285/75R16
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/33X12.50R18LT
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/35X12.50R17LT
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/37X13.50R20LT
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/LT235/75R15
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/LT245/75R16
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/LT275/65R18
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/35X13.50R20LT
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/31X10.50R15LT
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/37X12.50R22LT
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/33X12.50R20LT
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/33X12.50R15LT
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/37X13.50R22LT
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/LT285/70R17
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/35X12.50R20LT
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/LT235/85R16
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/LT265/70R17
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/LT305/70R16
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/35X12.50R22LT
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/33X12.50R22LT
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/35X12.50R18LT
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/LT325/50R22
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/LT305/55R20
FORTUNETORMENTA M/T FSR310/37X12.50R20LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/33X12.50R20LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/35X12.50R20LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/35X12.50R22LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT275/65R20
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT275/70R18
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT285/50R22
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT285/55R20
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT285/60R18
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT285/65R18
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT295/70R18
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/37X13.50R18LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT275/60R20
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT295/70R17
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT265/70R17
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/37X13.50R20LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT265/65R17
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT285/50R20
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/37X13.50R24LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/40X15.50R24LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT295/65R20
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/33X12.50R22LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/35X12.50R17LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/33X12.50R18LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/35X12.50R24LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT295/55R20
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/35X12.50R18LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/37X12.50R20LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/37X13.50R22LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT265/50R20
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT265/65R18
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT285/75R18
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT325/60R20
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT275/65R18
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT305/55R20
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/37X12.50R22LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT325/50R22
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/37X12.50R17LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/37X13.50R17LT
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT265/60R18
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT265/70R18
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT295/60R20
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT285/70R17
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT275/55R20
FORTUNETORMENTA R/T FSR309/LT285/60R20
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PRINXHiCOUNTRY M/T HM1/35X12.50R20LT
PRINXHiCOUNTRY M/T HM1/33X12.50R15LT
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PRINXHiCOUNTRY M/T HM1/37X13.50R20LT
PRINXHiCOUNTRY M/T HM1/LT235/85R16
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PRINXHiCOUNTRY R/T HR1/37X12.50R20LT
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PRINXHiCOUNTRY R/T HR1/LT265/65R17
PRINXHiCOUNTRY R/T HR1/LT265/70R17
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PRINXHiCOUNTRY R/T HR1/33X12.50R22LT
PRINXHiCOUNTRY R/T HR1/35X12.50R22LT
PRINXHiCOUNTRY R/T HR1/LT265/65R18

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